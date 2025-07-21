Украинских детективов уличили в госизмене

На Украине проходят обыски у детективов НАБУ, их подозревают в госизмене

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Офиса генпрокурора проводят обыски у детективов Национального антикорупционного бюро Украины, следственные мероприятия идут по всей стране. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ряд детективов подозревают в госизмене, коррупции и торговле с Россией. Также силовики нашли якобы доказательства сотрудничества представителей НАБУ с российскими спецслужбами.

Издание отмечает, что одного из детективов уличили в передаче секретных документов через окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. Официальной информации о следственных действиях нет.

16 ноября 2024 года в офисе генерального инспектора Пентагона назвали коррупцию преградой на пути Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС). В ведомстве предупредили, что этот вопрос также станет основным препятствием для восстановления экономики страны после конфликта.