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07:54, 21 июля 2025Бывший СССР

Украинских детективов уличили в госизмене

На Украине проходят обыски у детективов НАБУ, их подозревают в госизмене
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Офиса генпрокурора проводят обыски у детективов Национального антикорупционного бюро Украины, следственные мероприятия идут по всей стране. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ряд детективов подозревают в госизмене, коррупции и торговле с Россией. Также силовики нашли якобы доказательства сотрудничества представителей НАБУ с российскими спецслужбами.

Издание отмечает, что одного из детективов уличили в передаче секретных документов через окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. Официальной информации о следственных действиях нет.

16 ноября 2024 года в офисе генерального инспектора Пентагона назвали коррупцию преградой на пути Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС). В ведомстве предупредили, что этот вопрос также станет основным препятствием для восстановления экономики страны после конфликта.

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