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11:27, 21 июля 2025Бывший СССР

Массовые обыски в антикоррупционном бюро Украины объяснили

ЦПК Украины: Власти начали операцию по ликвидации НАБУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Press Service of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Handout / Reuters

Киев начал операцию по ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое ранее провело расследование против человека из окружения президента Украины Владимира Зеленского. Массовые обыски в бюро объяснили в Центре противодействия коррупции (ЦПК), передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Речь идет исключительно о манипуляциях и дискредитации бюро, которое недавно заподозрило близкого к президенту лично [вице-премьера Алексея] Чернышова», — говорится в публикации ЦПК.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора провели по всей стране обыски у детективов НАБУ. По информации ведомств, некоторые из детективов НАБУ сотрудничали с российскими властями.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от неподконтрольного ему органа прекратить дело против Алексея Чернышова.

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