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02:54, 24 июля 2025Россия

В Сочи в результате падения обломков БПЛА погибла женщина

В результате падения обломков украинского БПЛА в Сочи погибла женщина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Сочи погибла женщина. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в момент падения обломков погибшая находилась на улице. Вместе с ней была другая женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

«На месте ЧП работают специальные и экстренные службы», — сообщили в оперштабе.

Ранее на федеральной территории Сириус произошло попадание по нефтебазе. До этого сообщалось, что на федеральной территории Сириус слышны звуки работы средств противовоздушной обороны. Атака попала на видео.

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