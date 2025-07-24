В Сочи в результате падения обломков БПЛА погибла женщина

В результате падения обломков украинского БПЛА в Сочи погибла женщина

В результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Сочи погибла женщина. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в момент падения обломков погибшая находилась на улице. Вместе с ней была другая женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

«На месте ЧП работают специальные и экстренные службы», — сообщили в оперштабе.

Ранее на федеральной территории Сириус произошло попадание по нефтебазе. До этого сообщалось, что на федеральной территории Сириус слышны звуки работы средств противовоздушной обороны. Атака попала на видео.