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19:00, 24 июля 2025Мир

В США выразили раздражение из-за Ермака

FT: Ермак вызывает раздражение у обеих партий США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Vin.gov.ua / wikipedia

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вызывает раздражение у обеих партий США. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

«Одна из самых острых претензий заключается в том, что порой он, похоже, не проявляет искреннего интереса к собственной стране», — отметил неназванный американский чиновник.

По словам собеседника издания, глава офиса украинского лидера «не генерирует никаких креативных идей» и склонен «все сводить к себе». Ермака также уличили в том, что он пытается повлиять на принятие решений даже в тех случаях, когда это может нанести вред Украине и президенту страны Владимиру Зеленскому.

Ранее газета FT назвала Ермака одним из самых влиятельных людей на Украине.

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