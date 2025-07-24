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08:04, 24 июля 2025Бывший СССР

В ВСУ обвинили Зеленского в нехватке БПЛА

ТАСС: Бойцы 33-го полка ВСУ под Сумами обвинили Зеленского в нехватке БПЛА
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Бойцы 33-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвуют в боевых действиях на сумском направлении, обвинили президента республики Владимира Зеленского в нехватке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), Об этом сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

«На фоне роста протестных настроений на Украине военнослужащие записали видеообращение с оскорблениями Зеленского, который не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», — пояснил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что командиры 33-го полка ВСУ публикуют платные объявления, якобы для того чтобы собрать средства на нужды подразделения, но на самом деле — чтобы заработать деньги.

Ранее депутат Верховной Рады София Федина заявила, что назначение Дениса Шмыгаля министром обороны может стоить Украине тысяч жизней военных. По ее словам, именно бывший премьер-министр страны ответственен за отсутствие фортификаций и нехватку дронов в войсках.

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