Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:38, 17 июля 2025Бывший СССР

На Украине предупредили об опасности назначения Шмыгаля на пост министра обороны

Депутат Рады Федина: Шмыгаль ответственен за отстутствие фортификаций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Назначение Дениса Шмыгаля министром обороны может стоить Украине тысяч жизней военных. Такое мнение высказала депутат Верховной Рады София Федина в эфире программы Вечер.LIVE на телеканале «Новины».

По ее словам, именно бывший премьер-министр страны ответственен за отстутствие фортификаций и нехватку дронов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Политик также отметила факт, что разные подразделения ВСУ по разному оснащаются, и это зависит от того, насколько та или иная бригада угодна правительству.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк раскрыл детали кадровых перестановок в правительстве Украины. По словам парламентария, кабмин республики возглавит первый вице-премьер Юлия Свириденко. Шмыгаль займет должность министра обороны Украины. А находящегося на посту министра обороны Рустема Умерова отправят послом Украины в США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назвавшего соперника «русской свиньей» азербайджанского спортсмена лишили гражданства РФ

    Сотни голых людей собрались на фестиваль и поделились впечатлениями

    Психолог раскрыла главную причину супружеских измен

    В США забеспокоились из-за ответа России на ультиматум Трампа

    В Киеве указали на радикальное изменение в правительстве

    На Украине предупредили об опасности назначения Шмыгаля на пост министра обороны

    Раскрыты последствия удара ВСУ по Смоленской области

    В Госдуме высказались о полном запрете электросамокатов

    Известного антироссийской позицией сенатора уличили в получении выгоды от помощи Украине

    Медведев задался одним вопросом после удара Израиля по Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости