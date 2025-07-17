На Украине предупредили об опасности назначения Шмыгаля на пост министра обороны

Депутат Рады Федина: Шмыгаль ответственен за отстутствие фортификаций

Назначение Дениса Шмыгаля министром обороны может стоить Украине тысяч жизней военных. Такое мнение высказала депутат Верховной Рады София Федина в эфире программы Вечер.LIVE на телеканале «Новины».

По ее словам, именно бывший премьер-министр страны ответственен за отстутствие фортификаций и нехватку дронов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Политик также отметила факт, что разные подразделения ВСУ по разному оснащаются, и это зависит от того, насколько та или иная бригада угодна правительству.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк раскрыл детали кадровых перестановок в правительстве Украины. По словам парламентария, кабмин республики возглавит первый вице-премьер Юлия Свириденко. Шмыгаль займет должность министра обороны Украины. А находящегося на посту министра обороны Рустема Умерова отправят послом Украины в США.