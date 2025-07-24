Вдоль дорог российского региона появились лица великанов

В Горном Алтае вдоль дорог разложили маски великанов

Маски для великанов разложили вдоль дорог на Горном Алтае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В парк-музее «Форт Куюм» в селе Элекмонар Чемальского района появились трехметровые маски, похожие на лица великанов. Инсталляцию создали к арт-фестивалю «Маски», который проходил с 19 по 20 июля.

Для фестиваля музей изготовил на заказ трехметровые маски и пригласил восемь художников из разных городов России, чтобы создать уникальные арт-объекты. Художники из Томска, Новосибирска, Республики Алтай работали два дня, с восьми утра до десяти вечера. Готовые маски разместили в разных местах парк-музея. Одну установили на трассе, ведущей в Элекмонар. Она — флуоресцентная и светится после заката. Эффект в полной мере смогут оценить проезжающие мимо в темное время суток.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы полюбили отдых в российских регионах. Помимо двух российских столиц, популярностью пользуются Свердловская и Новосибирская области, а также Камчатка, Алтай, Татарстан, сочинское побережье Краснодарского края и Кавказские республики.