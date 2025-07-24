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21:14, 24 июля 2025Моя страна

Вдоль дорог российского региона появились лица великанов

В Горном Алтае вдоль дорог разложили маски великанов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Маски для великанов разложили вдоль дорог на Горном Алтае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В парк-музее «Форт Куюм» в селе Элекмонар Чемальского района появились трехметровые маски, похожие на лица великанов. Инсталляцию создали к арт-фестивалю «Маски», который проходил с 19 по 20 июля.

Для фестиваля музей изготовил на заказ трехметровые маски и пригласил восемь художников из разных городов России, чтобы создать уникальные арт-объекты. Художники из Томска, Новосибирска, Республики Алтай работали два дня, с восьми утра до десяти вечера. Готовые маски разместили в разных местах парк-музея. Одну установили на трассе, ведущей в Элекмонар. Она — флуоресцентная и светится после заката. Эффект в полной мере смогут оценить проезжающие мимо в темное время суток.

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