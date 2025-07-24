Вице-президент США Вэнс столкнулся со своей лысой копией в руках протестующих

Вице-президент США Джей Ди Вэнс столкнулся с протестующими, которые держали большую фотографию-мем, изображающую политика как гигантского лысого младенца с бородой. Об этом сообщает Newsweek.

Инцидент произошел во время мероприятия по сбору средств для Республиканского национального комитета (RNC) в Нантакете. Издание отмечает, что фото стало символом протеста «после того, как в июне норвежскому туристу отказали во въезде в США из-за этого мема на телефоне».

Изображение появилось в интернете в начале 2025 года как часть мем-тренда под названием «JD Vance Babyface Edits», в рамках которого лицо Вэнса было отредактировано в несколько копий, изображающих его как лысого человека с гладким лицом.

Ранее норвежского туриста подвергли допросу на границе США и депортировали домой из-за мема с американским политиком в телефоне. 21-летний Мадс Миккельсен прибыл в аэропорт Ньюарк в Нью-Джерси 11 июня, чтобы провести там отпуск. Однако выйти в город ему так и не удалось — сотрудники иммиграционной службы без объяснения причин посадили его в камеру в авиагавани. Во время допроса норвежца спрашивали о наркоторговле и террористических заговорах.

Позже Миккельсену заявили, что он должен разблокировать и отдать им свой телефон для проверки. В противном случае ему пригрозили тюрьмой и крупным штрафом. Турист согласился и отдал им смартфон. Пограничники обнаружили в его галерее мем с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом — на фотографии он был изображен с лысой головой в форме яйца.

Сразу после этого Миккельсена отправили на родину.