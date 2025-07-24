Военкор огласил «плохие новости» для ВСУ из Покровска и Купянска

Военкор Котенок: ВС РФ удалось закрепиться в городской черте Покровска

Военкор Юрий Котенок в Telegram-канале огласил «плохие новости» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР и Купянска в Харьковской области.

«На исходе четверга плохие новости для противника из Покровска и Купянска. По оперативным данным, русским подразделениям удалось закрепиться в городской черте Покровска», — написал журналист.

Он добавил, что действия групп ВС РФ в Купянске признают в ВСУ, однако на данный момент эта информация требует подтверждения.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что взятие населенного пункта Зверево означает заход российских войск в Красноармейск. Он добавил, что контроль над населенным пунктом также лишает украинских военных логистической трассы на Днепропетровск.