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22:24, 24 июля 2025Бывший СССР

Военкор огласил «плохие новости» для ВСУ из Покровска и Купянска

Военкор Котенок: ВС РФ удалось закрепиться в городской черте Покровска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военкор Юрий Котенок в Telegram-канале огласил «плохие новости» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР и Купянска в Харьковской области.

«На исходе четверга плохие новости для противника из Покровска и Купянска. По оперативным данным, русским подразделениям удалось закрепиться в городской черте Покровска», — написал журналист.

Он добавил, что действия групп ВС РФ в Купянске признают в ВСУ, однако на данный момент эта информация требует подтверждения.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что взятие населенного пункта Зверево означает заход российских войск в Красноармейск. Он добавил, что контроль над населенным пунктом также лишает украинских военных логистической трассы на Днепропетровск.

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