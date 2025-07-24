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14:22, 24 июля 2025Забота о себе

Врач раскрыла два правила безопасного использования полотенец

Дерматолог Егорова: Полотенце должно быть индивидуальным для каждого члена семьи
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам два правила безопасного использования полотенец. Специалистку цитирует aif.ru.

По словам Егоровой, полотенца стоит стирать после нескольких использований. Дерматолог объяснила: если полотенце будет долго оставаться влажным, на нем будут активно размножаться патогенные микроорганизмы. Следствием их активности могут стать покраснения, высыпания и воспаления на коже.

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Кроме того, важно помнить, что это индивидуальный предмет, поэтому использовать одно и то же полотенце для всех членов семьи нельзя, подчеркнула врач. Отдельное полотенце, которое не трогают другие, должно быть у людей, имеющих заболевания кожи — дерматиты, диатезы, герпесы, гнойничковые высыпания.

Ранее невролог Полина Лепилова рассказала, как бороться с повышенной потливостью. Она порекомендовала людям с этой проблемой делать инъекции ботулотоксина.

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