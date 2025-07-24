Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в российском регионе

Гладков: Жительница Белгородской области получила ранения при атаке дрона ВСУ

В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области ранена женщина. Об этом в Telegram сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Двулучное Валуйского округа при атаке беспилотника на частный дом ранена женщина. «По предварительной информации от медиков, у пострадавшей множественные осколочные ранения рук и ног, а также непроникающее ранение живота», — указал он.

По словам главы региона, пострадавшую везут в больницу.

Ранее жительница Белгородской области получила ранения из-за детонации дрона ВСУ рядом с коммерческим объектом.