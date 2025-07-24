Южная Корея задумала пригласить Ким Чен Ына

Korea Times: Власти Южной Кореи допускают приглашение Ким Чен Ына в Сеул

Власти Южной Кореи допускают приглашение главы КНДР Ким Чен Ына на предстоящий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сеуле. Об этом со ссылкой на источники пишет The Korea Times.

«Официальные лица пояснили, что эта идея пока официально не обсуждалась, но признали, что приглашение стран, не входящих в организацию, остается исключительно прерогативой страны-председателя», — передает издание.

Как пояснили собеседники газеты, приглашение северокорейского лидера на саммит «может стать важным дипломатическим шагом на пути к разрешению сохраняющейся региональной напряженности».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что военный союз США, Японии и Южной Кореи нарушает баланс на Корейском полуострове.