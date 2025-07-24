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21:23, 24 июля 2025Бывший СССР

Закон Зеленского о НАБУ объяснили

Зеленский начал терять контроль над властью в стране из-за закона о НАБУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский при внесении законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) под сильным давлением Запада значительно уступил, отмечает издание «Политика Страны».

«Зеленский полностью сдал назад. И это его тяжелейшее стратегическое, политическое поражение с момента вступления в должность президента», — говорится в сообщении.

В документе единственным дополнением стали проверки детективов НАБУ, обладающих доступом к гостайне, на полиграфе по методике, утвержденной СБУ, а также проведение таких проверок в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу. В свою очередь, НАБУ заявило, что законопроект уже был одобрен.

Ранее Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Согласно инициативе, офису Генерального прокурора запрещается отдавать приказы и управлять украинскими антикоррупционными органами.

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