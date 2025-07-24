Заместитель прокурора российского города попал под уголовную статью

В Подмосковье задержан зампрокурора Домодедова Хлюстов за превышение полномочий

В Подмосковье был задержан первый заместитель Домодедовского городского прокурора Вадим Хлюстов по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следователь ходатайствует перед судом о запрете определенных действий.

По данным агентства, Хлюстов в течение нескольких месяцев держал у себя несколько уголовных дел, которым не давал ход. Среди них дело мужчины, пытавшегося сжечь ребенка в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в Курске перед судом предстанет мужчина, который пытался заживо сжечь сожительницу и годовалую дочь.