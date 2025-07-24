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11:27, 24 июля 2025Силовые структуры

Заместитель прокурора российского города попал под уголовную статью

В Подмосковье задержан зампрокурора Домодедова Хлюстов за превышение полномочий
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Подмосковье был задержан первый заместитель Домодедовского городского прокурора Вадим Хлюстов по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следователь ходатайствует перед судом о запрете определенных действий.

По данным агентства, Хлюстов в течение нескольких месяцев держал у себя несколько уголовных дел, которым не давал ход. Среди них дело мужчины, пытавшегося сжечь ребенка в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в Курске перед судом предстанет мужчина, который пытался заживо сжечь сожительницу и годовалую дочь.

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