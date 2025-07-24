В России предложили запретить пункты выдачи товаров в жилых домах

Сенатор Голов предложил запретить размещение ПВЗ и дарксторов в жилых домах

Член Совета Федерации Олег Голов инициировал обсуждение запрета на работу складов для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторы) и пункты выдачи заказов (ПВЗ) в жилых домах. Он отправил уведомление о разработке соответствующего законопроекта главе Роспотребнадзора Анне Поповой, пишут «Известия».

По его мнению, деятельность подобных объектов приводит к нарушению прав граждан на благоприятные условия проживания, создает угрозу здоровью и безопасности жильцов.

Речь, в том числе, идет об экологии и проблемах с транспортом. Грузовые машины, приезжающие в дарксторы и ПВЗ, блокируют дороги, создают препятствия для свободного прохода людей, передвижения маломобильных граждан и проезда автомобилей экстренных служб, повреждают личный транспорт, а иногда даже и фасады зданий.

Также систематически нарушается режим тишины в ночное время и период дневного отдыха из-за шума от погрузочно-разгрузочных работ. Голов указал, что отсутствие законодательной базы не позволяет местным властям и контролирующим органам решить проблему и удовлетворить многочисленные жалобы, поступающие о жителей домов.

Сенатор намерен юридически закрепить определение даркстора и поручить правительству разработать требования к размещению таких объектов. Последние должны предусматривать их удаленность от жилых и санитарно-защищенных зон.

В разговоре с изданием Голов указал, что особенно серьезной проблемой открытие складов и ПВЗ стало для старых жилых районов, где дворовые территории не предназначены для интенсивного движения транспорта. Он признает, что регулирование станет проблемой для бизнеса и потребует увеличения логистических издержек и пересмотра схемы доставки.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что размещение складов на первых этажах жилых зданий запрещено и сейчас, но пока дарксторы не называются так, формально их владельцы законов не нарушают. Однако без такого решения компании не смогли бы сократить сроки доставки товаров.

По его словам, запрет ударит по небольшим продавцам, потому что маркетплейсы и их представители переложат издержки на них. Такая ситуация, в свою очередь, приведет к росту стоимости товаров.

Ранее на этой неделе Госдумы приняла законопроект о регулировании платформенной экономики и пакет поправок в отраслевое законодательство, необходимых для действия нового документа. Речь идет в том числе о регулировании работы маркетплейсов. Документ в случае утверждения вступит в силу с 1 октября 2026 года.