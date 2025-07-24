Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:01, 24 июля 2025Экономика

В России предложили запретить пункты выдачи товаров в жилых домах

Сенатор Голов предложил запретить размещение ПВЗ и дарксторов в жилых домах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Олег Голов

Олег Голов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Член Совета Федерации Олег Голов инициировал обсуждение запрета на работу складов для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторы) и пункты выдачи заказов (ПВЗ) в жилых домах. Он отправил уведомление о разработке соответствующего законопроекта главе Роспотребнадзора Анне Поповой, пишут «Известия».

По его мнению, деятельность подобных объектов приводит к нарушению прав граждан на благоприятные условия проживания, создает угрозу здоровью и безопасности жильцов.

Речь, в том числе, идет об экологии и проблемах с транспортом. Грузовые машины, приезжающие в дарксторы и ПВЗ, блокируют дороги, создают препятствия для свободного прохода людей, передвижения маломобильных граждан и проезда автомобилей экстренных служб, повреждают личный транспорт, а иногда даже и фасады зданий.

Также систематически нарушается режим тишины в ночное время и период дневного отдыха из-за шума от погрузочно-разгрузочных работ. Голов указал, что отсутствие законодательной базы не позволяет местным властям и контролирующим органам решить проблему и удовлетворить многочисленные жалобы, поступающие о жителей домов.

Материалы по теме:
На маркетплейсе можно заработать. Как это сделать начинающим предпринимателям?
На маркетплейсе можно заработать.Как это сделать начинающим предпринимателям?
9 октября 2024
Сотрудники Ozon раскрыли секреты своей работы. Что скрывается за миллионами посылок?
Сотрудники Ozon раскрыли секреты своей работы.Что скрывается за миллионами посылок?
Реклама
19 марта 2025

Сенатор намерен юридически закрепить определение даркстора и поручить правительству разработать требования к размещению таких объектов. Последние должны предусматривать их удаленность от жилых и санитарно-защищенных зон.

В разговоре с изданием Голов указал, что особенно серьезной проблемой открытие складов и ПВЗ стало для старых жилых районов, где дворовые территории не предназначены для интенсивного движения транспорта. Он признает, что регулирование станет проблемой для бизнеса и потребует увеличения логистических издержек и пересмотра схемы доставки.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что размещение складов на первых этажах жилых зданий запрещено и сейчас, но пока дарксторы не называются так, формально их владельцы законов не нарушают. Однако без такого решения компании не смогли бы сократить сроки доставки товаров.

По его словам, запрет ударит по небольшим продавцам, потому что маркетплейсы и их представители переложат издержки на них. Такая ситуация, в свою очередь, приведет к росту стоимости товаров.

Ранее на этой неделе Госдумы приняла законопроект о регулировании платформенной экономики и пакет поправок в отраслевое законодательство, необходимых для действия нового документа. Речь идет в том числе о регулировании работы маркетплейсов. Документ в случае утверждения вступит в силу с 1 октября 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Звезда «Моей прекрасной няни» занялся необычным хобби в Крыму

    В России порассуждали о вероятности встречи Путина и Зеленского

    На Украине рассказали о злоупотреблении властью Зеленским

    Десятки тысяч жителей российского региона лишились света из-за непогоды

    Бронежилет спас российского военного от одновременной атаки двух дронов ВСУ

    Появились подробности об устроившей погром на российском кладбище толпе

    Обезображенную женщину нашли в ее машине в российском регионе

    Марочко рассказал о вклинивании в оборону ВСУ в Сумской области

    В Москве госпитализировали прямого потомка князей Трубецких и Голицыных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости