Запрет на кормление бездомных животных назвали бессмысленным

Эксперт Дмитриева: Запрет на кормление бездомных животных не решит проблему стай

Запрет на кормление бездомных животных во дворах домов не решит проблему, а только усугубит ее и приведет к распространению стай по жилым районам. Бессмысленной инициативу назвала руководитель Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалистки, проблема наличия стай бездомных животных не решается запретом кормления. Стоило бы регулировать их количество гуманными способами — максимально социализировать и пристраивать в семьи или приюты, пояснила она.

«Стая пойдет в поисках пропитания, это будет контрмера странная, сомнительная, — подчеркнула Дмитриева. — Если у нас стоит задача гуманным образом регулировать численность животных, то очевидно, что нужно подходить с другой стороны. 100 процентов нужно ужесточать ответственность заведения животного конкретными людьми, владение животным должно быть привилегией».

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий россиянам кормить животных рядом с многоквартирными домами, школами, больницами и спортивными площадками. Помимо запрета на кормление, предлагается запретить препятствовать отлову бездомных животных, а также умалчивать об их появлении на территории отдельных объектов.