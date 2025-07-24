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13:07, 24 июля 2025Экономика

Зарядки для электромобилей стали платными для москвичей

360.ru: В Москве зарядки для электромобилей стали платными
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Владельцам электромобилей придется платить за зарядку в Москве. О том, как это повлияет на рынок, в беседе с 360.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр.

Автоэксперт рассказал, что в последнее время продажи электромобилей снижаются, однако напрямую с введением платы это не коррелирует, так как они сами по себе дорогие. По его словам, такие машины в первую очередь покупают те, кто может заряжать батареи дома.

«Когда у вас нет электромобиля, вам кажется, что их (зарядных станций) много и они свободны. Как только вы приобретаете электромобиль, вы сталкиваетесь с определенными сложностями», — заявил Хайцеэр.

Однако никакие льготы не в состоянии компенсировать дороговизну электромотора по сравнению с двигателем внутреннего сгорания, подчеркнул Хайцеэр, отметив, что бюджет города ограничен. В связи с этим бесплатные парковки, проезд по платным трассам и другие бонусы постепенно будут отменять. Развитие электротранспорта на сегодняшний день не так выгодно, как хотелось бы, признал автоэксперт.

Ранее эксперты агентства «Автостат» выяснили, что с января по июнь 2025 года в России купили 5 тысяч 537 подержанных электромобилей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то продажи выросли на семь процентов.

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