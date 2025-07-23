В России определили самый продаваемый электрокар с пробегом

«Автостат»: Продажи электрокаров с пробегом выросли в РФ на семь процентов

С января по июнь 2025 года в России купили 5 тысяч 537 подержанных электромобилей. Это выяснили эксперты агентства «Автостат».

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то продажи выросли на семь процентов. При этом 65 процентов этого рынка пришлось на три марки. Первое место занял японский Nissan. Его купили в количестве 2 тысячи 12 штук. За ним идет китайский Zeekr с результатом в 828 штук, а на третьей позиции расположилась Tesla (705 проданных машин).

Также в пятерку лидеров угодили немецкий Volkswagen и российский Evolute (262 и 225 штук соответственно).

Ранее появился прогноз о возможном обрушении в России продаж электромобилей к концу 2025 года. Между тем в мае рынок подержанных электромобилей, падавший в марте и апреле, снова начал расти. По другим данным в 2025 году продажи электромобилей в России снизились почти втрое.