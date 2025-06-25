Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:13, 25 июня 2025Экономика

Перестал падать один из сегментов российского авторынка

«Автостат»: Продажи электрокаров с пробегом выросли в России почти на 5%
Кирилл Луцюк

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Рынок подержанных электромобилей, падавший в марте и апреле, снова начал расти в мае. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По его данным, в последний месяц весны жители России купили 985 электрокаров с пробегом, или на 4,6 процента больше, чем год назад. Лидером вторичного рынка оказался японский Nissan, на который приходится 41 процент. Было продано 404 автомобиля этого бренда. Серебро досталось Tesla — реализовано 123 подержанных электромобиля (минус 27 процентов). Китайский Zeekr добился третьего места: продано 119 транспортных средств, или на 13 процентов больше, чем в мае 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что в 2025 году продажи электромобилей в России упали почти втрое. В марте было продано 2499 штук, в апреле — 2237, а в мае — лишь 1096. Причиной такой динамики называют решение властей доначислять в счет утильсбора таможенную пошлину, если подтвердится ее занижение во время поставки машины из стран Евразийского экономического союза. Также выяснилось, что продажи электрокаров снижаются в РФ с мая 2024-го.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Долой всех коррупционеров». В центре Киева прошла акция протеста. Люди просят Трампа навести порядок на Украине

    Выявлена угроза резкого снижения урожаев в России

    Трамп описал саммит НАТО в Гааге двумя словами

    Россиянам рассказали о преимуществах цифрового рубля

    Вяльбе прокомментировала расследование в Швеции из-за фотографии с грузовиком

    Следователи заинтересовались данными о нарушениях в парке «Тайган» после нападения льва

    Пенсионерки своими руками починили дорогу в российском городе и попали на видео

    Продажи Tesla в Европе рухнули

    Макрон выступил с призывом к Европе по вопросу России

    В зоне СВО начали применять новую модификацию «Герани-2»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости