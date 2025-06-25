Перестал падать один из сегментов российского авторынка

«Автостат»: Продажи электрокаров с пробегом выросли в России почти на 5%

Рынок подержанных электромобилей, падавший в марте и апреле, снова начал расти в мае. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По его данным, в последний месяц весны жители России купили 985 электрокаров с пробегом, или на 4,6 процента больше, чем год назад. Лидером вторичного рынка оказался японский Nissan, на который приходится 41 процент. Было продано 404 автомобиля этого бренда. Серебро досталось Tesla — реализовано 123 подержанных электромобиля (минус 27 процентов). Китайский Zeekr добился третьего места: продано 119 транспортных средств, или на 13 процентов больше, чем в мае 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что в 2025 году продажи электромобилей в России упали почти втрое. В марте было продано 2499 штук, в апреле — 2237, а в мае — лишь 1096. Причиной такой динамики называют решение властей доначислять в счет утильсбора таможенную пошлину, если подтвердится ее занижение во время поставки машины из стран Евразийского экономического союза. Также выяснилось, что продажи электрокаров снижаются в РФ с мая 2024-го.