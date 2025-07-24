Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:04, 24 июля 2025Культура

Заслуженный художник России умер за день до своей выставки

Заслуженный художник России Александр Шапошников ушел из жизни накануне выставки
Андрей Шеньшаков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заслуженный художник России Александр Шапошников ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщает астраханское издание Ast-news.ru.

Сообщается, что известный акварелист умер за день до открытия своей выставки «По ступинским местам» в Астрахани. Экспозиция составлена из работ Шапошникова и наставника Виктора Ступина. Известно, что последнее время художник боролся с тяжелой болезнью.

За свою долгую и яркую карьеру Александр принимал участие более чем в 100 выставках. Дважды становился лауреатом премии в области изобразительного искусства имени Бориса Кустодиева. Также был награжден золотой медалью Союза художников России.

Ранее стало известно, что народный художник РСФСР Виктор Сафронов ушел из жизни в возрасте 93 лет. Глава региона Алексей Русских назвал Сафронова «выдающимся мастером мирового искусства».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Залужный назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине. Из-за чего он может затянуться?

    Игрок в настольный теннис из РФ раскрыл эмоции иностранцев от его участия в Универсиаде

    Лукашенко призвал чиновников не злить его

    Армия России заняла еще два населенных пункта в зоне СВО

    Стала известна причина желания «заедать» стресс

    Заслуженный художник России умер за день до своей выставки

    Украинский военный рассказал об окружении ВСУ в ДНР

    Европейский центробанк прервал цикл снижения ставок

    В России захотели оптимизировать общественный транспорт с помощью ИИ

    В Европе осудили россиянина на полмиллиона евро штрафа и 118 лет тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости