Заслуженный художник России умер за день до своей выставки

Заслуженный художник России Александр Шапошников ушел из жизни накануне выставки

Заслуженный художник России Александр Шапошников ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщает астраханское издание Ast-news.ru.

Сообщается, что известный акварелист умер за день до открытия своей выставки «По ступинским местам» в Астрахани. Экспозиция составлена из работ Шапошникова и наставника Виктора Ступина. Известно, что последнее время художник боролся с тяжелой болезнью.

За свою долгую и яркую карьеру Александр принимал участие более чем в 100 выставках. Дважды становился лауреатом премии в области изобразительного искусства имени Бориса Кустодиева. Также был награжден золотой медалью Союза художников России.

Ранее стало известно, что народный художник РСФСР Виктор Сафронов ушел из жизни в возрасте 93 лет. Глава региона Алексей Русских назвал Сафронова «выдающимся мастером мирового искусства».