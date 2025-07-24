Жесткое задержание российского чиновника с портретом Басаева попало на видео

В Башкирии задержали чиновников за хищение 300 млн руб на нацпроекте по туризму

В Башкирии задержали троих чиновников по уголовному делу о хищении 300 миллионов рублей, выделенных на реализацию нацпроекта по развитию туризма в республике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, показавший в том числе оперативное видео задержания.

На кадрах видно жесткое задержание заместителя директора центра развития туризма Артура Идельбаева, у которого дома нашли портреты с террористом Шамилем Басаевым.

Вместе с ним силовики взяли руководителя центра Руслана Юнусова и главу АНО «Проектный офис» Ильнура Куватова. Всех троих заключили под стражу.

По версии следствия, они похитили выделенные на создание туристических мест отдыха бюджетные деньги. При реализации нацпроекта сметы были сильно завышены — палатки стоимостью 15 тысяч рублей по документам проходили по цене 200 тысяч рублей, а глемпинги возводились из палок и пленки.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова в рамках уголовного дела о хищении миллиарда рублей.