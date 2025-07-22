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16:21, 22 июля 2025Силовые структуры

Стало известно о перспективах российского банкира по делу о хищении миллиарда рублей

Суд Челябинска арестовал на 2 месяца главу банка «Снежинский» Богданчикова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова в рамках уголовного дела о хищении миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Банкира отправили в СИЗО до 21 сентября. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере. В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области подтвердили факт проведения следственно оперативных действий в отношении Богданчикова.

По версии следствия, председатель правления банка систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление документов в банк «ДОМ.РФ» для получения по фиктивным сделкам выделенных из бюджета средств на поддержку многодетных семей. Сумма коммерческого подкупа составила не менее 19 миллионов рублей.

Кроме того, следствие полагает, что Богданчиков мог возглавить преступную схему, по которой суммы выплат искусственно завышались или же на подставных лиц оформлялись кредиты. Его деятельность могла нанести ущерб государству на сумму более 1 миллиарда рублей. Банк «Снежинский» принадлежит бывшему вице-губернатору области Игорю Сербинову.

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