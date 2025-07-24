Звезда «Моей прекрасной няни» занялся необычным хобби в Крыму

Актер Сергей Жигунов делает на даче в Гурзуфе духи из крымской розы

Звезда сериала «Моя прекрасная няня», актер Сергей Жигунов занялся необычным хобби у себя на даче в Крыму. У артиста есть дача недалеко от дачи писателя Антона Чехова в Гурзуфе, пишет KP.RU.

Супруга артиста Виктория делится в соцсетях, что им очень полюбились компоты из местных ягоды и фруктов. Семья делает их на сахарозаменителе и начинает с данного напитка каждое утро.

Кроме того, Жигунов начал делать духи собственного производства, в основе которых знаменитое масло крымской розы. «Стоять будет долго, надо больше года, как выяснилось. Будет чудесная вещь», — объясняет артист технологию. Его супруга называет духи производства мужа «ароматом счастья». Также она признается, что охотно пользуется лосьоном, созданным Жигуновым на основе вечнозеленого мирта.

Ранее российская певица Алена Свиридова поставила выступления на паузу и отправилась на дачу в Крым. Свой роскошный сад в Керчи она показала на видео.