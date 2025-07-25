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11:47, 25 июля 2025Ценности

47-летняя Любовь Толкалина прогулялась по полю в откровенном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина прогулялась по полю в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 710 тысяч подписчиков.

47-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» предстала перед камерой в прозрачном черном платье и высоких сапогах. При этом она позировала среди колосьев, отказавшись от бюстгальтера и показав фигуру с разных ракурсов.

На одном из кадров знаменитость подбросила подол юбки вверх.

Ранее в июле Любовь Толкалина также снялась обнаженной.

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