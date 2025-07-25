Аллигатор попытался утащить женщину под воду

В США аллигатор укусил купающуюся женщину

В США аллигатор укусил купающуюся женщину за руку и потянул ее под воду. Об этом сообщает CBS 12.

Инцидент произошел в штате Флорида, в парке Чарли Лейтона в округе Мартин. Пара приплыла туда на лодке вместе с собакой. Все трое были в воде примерно по пояс, когда аллигатор схватил 27-летюю женщину за руку. Он попытался утащить ее под воду, однако в итоге отпустил жертву. Партнер помог женщине выбраться на берег.

Как сообщили в местном шерифском управлении, сразу после нападения к месту происшествия прибыли морской патруль и спасатели. Пострадавшую с переломами и рваными ранами доставили в больницу вертолетом.

«Это Флорида. Всегда предполагайте, что в воде могут быть аллигаторы, — предупредил заместитель шерифа Майкл Маккарти. — Особенно будьте осторожны во время сезона гнездования этих рептилий».

Сейчас специалисты из Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды ищут опасного аллигатора с помощью профессионального ловца. Обычно в таких случаях хищника отлавливают и усыпляют.

Ранее сообщалось, что в США мужчина вырвал своего пса из пасти аллигатора. Собака получила серьезные травмы, но выжила благодаря усилиям ветеринаров.