Арестованы принадлежащие основателю «Русагро» Мошковичу миллиарды

В Москве суд арестовал счета на 3 млрд рублей основателя «Русагро» Мошковича

В Москве суд арестовал банковские счета основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом пишет ТАСС.

На них лежит около трех миллиардов рублей. Об этом мере ходатайствовало следствие для обеспечительных целей. Во время обыска правоохранители нашли в Mercedes-Maybach Мошковича более 650 тысяч долларов, а из его московского офиса изъяли более 1,6 миллиона евро, около 1,2 миллиона долларов и почти 29 миллионов рублей. Эти деньги также арестовали.

Изначально Мошковича и бывшего генерального директора «Русагро» Максима Басова обвинили в том, что они убедили основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85 процентов акций в обмен на инвестиции. В результате никакие инвестиции Буров не получил, а ущерб достиг более 30 миллиардов рублей. Далее к обвинениям в отношении Мошковича добавилась дача взятки.