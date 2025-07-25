Жителям Подмосковья спрогнозировали погоду на август

Синоптик Южный: Осень в Подмосковье наступит раньше обычного

Осень в этом году может настать раньше обычного для жителей Подмосковья. Какой будет погода в августе, News.ru рассказал метеоролог Василий Южный.

Погода в августе не будет однородной: начало месяца обещает летнее тепло, но со второй декады ожидается значительное похолодание. В середине августа дневная температура не поднимется выше 15-17 градусов, что на 5-7 градусов ниже климатической нормы, рассказал синоптик. В ночные часы воздух остынет до 8-10 градусов тепла.

Некоторые специалисты допускают и периоды экстремальной жары. Как предполагает климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии» Николай Терешонок, температура в отдельные дни может подняться выше плюс 35 градусов. Повторения 2010 года, когда температурный максимум достиг 38 градусов, специалист не ожидает. При этом ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец не прогнозирует особых тепловых аномалий — по его мнению, климатическая норма не будет превышена более чем на один градус. «Это будет обычное лето средней полосы без экстремальных проявлений», — пообещал синоптик.

Осень наступит еще в августе, предполагают специалисты. Уже в последней декаде месяца ночные температуры в Московском регионе могут упасть до 5-7 градусов тепла. Такие показатели ниже средних многолетних значений на 2–3 градуса.

Первая половина августа, как отмечают метеорологи, будет относительно сухой. До 10-го числа в столичном регионе выпадет не более 3-4 миллиметров осадков, но, как только будет преодолен экватор месяца, в Москве и области начнутся обильные дожди, в особенности на западе региона. Надолго они не затянутся. Вероятны и сильные грозы. В конце месяца возможны опасные погодные явления — мощные кучево-дождевые облака создают предпосылки для шквалистого ветра и локальных подтоплений.

Последняя пятидневка июля порадует москвичей хорошей погодой. В последние дни уходящего месяца температура в столице может подняться до плюс 30 градусов. Если в регионе установится переменная облачность, дождей не предвидится до вторника, 29 июля.