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16:58, 25 июля 2025Экономика

Часть россиян призвали готовиться к катаклизмам

Метеоролог Сергеев: В августе на юге России ожидаются природные катаклизмы
Мария Черкасова

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

В августе в России традиционно ожидаются природные катаклизмы, особенно сильными они будут на юге страны. Об этом NEWS.ru заявил метеоролог Александр Сергеев. По его словам, особенно сильными они будут на юге страны. Там, уточнил он, будет держаться аномальная жара выше плюс 40 градусов, а после начнутся мощнейшие ливни и грозы с градом и штормовым ветром.

Южную часть страны накроет жара, жителей ожидает температура воздуха выше 40 градусов Цельсия. Волны жары сменятся ливнями, грозами с градом и штормовым ветром. На отдельных территориях существует риск затоплений и локальных наводнений.

Москвичам о таких погодных аномалиях беспокоиться не стоит, уверен специалист. Однако и тепла не ожидается — жителям столицы придется ловить редкие теплые деньки в преддверии осени. В августе чаще всего будет держаться переменная облачность.

Ряд синоптиков ранее предсказал москвичам аномально холодный август. Так, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что дневная температура в следующем месяце составит около 15-22 градусов, что на 3-5 градусов ниже нормы.

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