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12:44, 25 июля 2025Экономика

В Киргизии заявили о грядущем дефиците воды

Премьер Киргизии: Дефицит воды в Средней Азии достигнет 30 % к 2050 году
Виктория Клабукова

Фото: REDCHYTS FEDIR / Shutterstock / Fotodom  

К середине века дефицит воды в Средней Азии может достичь 30 процентов. О далеко идущих последствиях климатического кризиса в ходе Международной экологической конференции на Алтае заявил премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев. Его слова приводит агентство «Прайм».

Как напомнил Касымалиев, объем ледников на Земле сократился на 16 процентов, что за последние 70 лет вызвало рост числа селей, оползней и стихийных бедствий по всему миру. Еще одним последствием глобального потепления стал водный и энергетический дисбаланс. «Согласно оценкам, дефицит воды в регионе Центральной Азии до 2050 года может достигнуть 20-30 процентов», — сказал премьер.

В связи с этим Киргизия ставит в приоритет мероприятия по укреплению климатической устойчивости: до 2030 года власти республики намерены сократить выбросы парниковых газов на 16 процентов, а при поддержке из-за рубежа — до 44 процентов. «Только сообща мы сможем найти справедливые и эффективные решения, способствующие сохранению экосистем для будущих поколений», — подытожил Касымалиев.

Ранее дефицит питьевой воды предрекли Молдове. Из-за этой угрозы правительство республики разрабатывает проекты по доставке воды из Карпат. По словам премьер-министра страны Дорина Речана, один трубопровод уже проложен под рекой Прут, по которой проходит граница между Молдавией и Румынией.

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