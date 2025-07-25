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13:25, 25 июля 2025Силовые структуры

Торговавшая российскими младенцами группировка предстанет перед судом

В Москве осудят 19 человек за торговлю новорожденными детьми
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве осудят 19 человек за торговлю новорожденными детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Они обвиняются по статьям 127.1 («Торговля людьми») и 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемые находили беременных женщин, которые не планировали оставлять детей. Они занимались их родами, обеспечением необходимыми медикаментами и продуктами. После рождения детей фигуранты, используя подложные документы, регистрировали новорожденных как своих.

В результате преступной деятельности в период с 2015 по 2022 год злоумышленники передали в другие семьи 14 детей, а также совершили попытку передачи еще одного младенца, мать которого отказалась его отдавать.

В ходе расследования было проведено более 30 обысков в разных регионах России, более 120 экспертиз и свыше 50 очных ставок. Обвинение предъявлено 19 фигурантам, пять из них находятся под стражей. Потерпевшими по делу признаны 16 несовершеннолетних.

Уголовное дело в отношении 12 фигурантов передано в суд для рассмотрения по существу. В отношении еще семи человек дела направлены на утверждение обвинительного заключения.

Ранее сообщалось, что дело многодетных матерей о торговле детьми передали в московский суд.

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