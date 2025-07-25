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18:02, 25 июля 2025Мир

Евросоюз сократит помощь Украине

Мерсье: ЕС урежет транш помощи Украине с 4,5 до 3,05 млрд евро
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) урежет четвертый в этом году транш помощи Украине. Об этом заявил представитель Европейский комиссии (ЕК) Гийом Мерсье, сообщает «Европейская правда».

«В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ, Украина получила бы 4,5 миллиарда евро», — сказал он.

Однако, по его словам, ЕК оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС осуществить выплату Украине в размере 3,05 миллиарда евро в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility.

Отмечается, что Киев не провел три реформы, касающиеся децентрализации, закона о реформе Нацагентства по розыску и управлению активами и отбора судей в Высший антикоррупционный суд.

Ранее депутат Европейского парламента от Дании Кристель Шальдемосе заявил, что в случае, если Киев не исправит ситуацию с антикоррупционными органами на Украине, это будет иметь серьезные последствия для страны. Он уточнил, что это скажется на вопросе членства Украины в блоке и помощи Киеву.

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