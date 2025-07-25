Гигантский щит начали собирать в российском городе

В Красноярске начали собирать тоннелепроходческий щит для метро

В Красноярске на стройплощадке на улице Высотной собирают тоннелепроходческий комплекс, который прокладывает путь к первому участку красноярского метро. Об этом сообщает НИА Красноярск.

По информации издания, сейчас завершается установка главных узлов щита — его вес составляет почти 600 тонн, а длина превышает 80 метров. В пресс-службе метро сообщили, что уже установлены технические платформы с пунктом управления, энергосистемами, механизмами подачи блоков обделки тоннеля, системой отвода грунта и другими ключевыми модулями.

Ранее сообщалось, что таинственный подземный ход со стенами из белого камня откопали в Торжке. У этого хода остались в целости стены из белого камня и основание с намытым песком. О его предназначении специалисты пока не знают, однако они предположили, что это ливневка. Также недалеко от этого места исследователи нашли часть деревянной мостовой. Помимо этого, под современной инфраструктурой оказались древние погребения, причем одно из них с сохранившимся гробом.