Губернатор заявил о самой массированной с начала СВО атаке на российский регион

Ставропольский губернатор Владимиров: ВСУ предприняли самую массированную атаку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли самую массированную атаку на Ставропольский край с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил губернатор российского региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«Сегодня с 2:30 ночи до 6 утра над Невинномысском было сбито, по оперативным данным, 37 беспилотников. Это была самая массированная атака на Ставропольский край», — сказал глава региона.

По его информации, никто не пострадал. Глава региона обратился к жителям с просьбой быть внимательными и пользоваться официальными источниками информации. Он пообещал публиковать новые сведения о ситуации в социальных сетях.

Вместе со Ставропольским краем ВСУ атаковали Ростовскую область, где взрыв после обломков дрона повредил вокзал. Под удар попал и Краснодарский край, где обломки дрона повредили вагон пассажирского поезда.