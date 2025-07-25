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14:53, 25 июля 2025Экономика

Ипотеке в России предсказали оживление от снижения ключевой ставки ЦБ

ВТБ: Снижение ключевой ставки ЦБ оживит ипотеку
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Снижение ключевой ставки Центробанка России (ЦБ РФ) несколько оживит ипотеку. Таким прогнозом поделились в пресс-службе ВТБ.

По прогнозам финансовой организации, выдачи ипотеки составят 4,04 триллиона рублей вместо ранее прогнозированных 3,8 триллиона. Также решение ЦБ повлияет на рынок кредитования наличными и автокредитования.

В банке отметили, что говорить о кардинальных изменениях на рынке пока преждевременно. Ведущую роль до конца года продолжат играть государственные программы поддержки, которые составляют основу выдач займов.

В пятницу, 25 июля, Банк России снизил ключевую ставку на два процентных пункта, до 18 процентов годовых. Такое решение объяснили более быстрым, чем ожидалось, снижением инфляции.

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