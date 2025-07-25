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14:11, 25 июля 2025Экономика

Центробанк понизил прогноз по инфляции в 2025 году

Банк России понизил прогноз по инфляции в текущем году с 7-8 до 6-7 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

По итогам 2025 года инфляция в России составит 6-7 процентов. Об этом говорится в обновленном среднесрочном прогнозе Центробанка, опубликованном по итогам заседания совета директоров.

В следующие три года регулятор ожидает инфляцию на уровне 4 процентов. Главным итогом нынешнего заседания стало снижение ключевой ставки до 18 процентов годовых.

Также в новым прогнозе изменилось среднее значение ключевой ставки по итогам года — с 19,5-21,5 процента она опустилась до 18,8-19,6 процента. В 2026 году средняя ставка составит 12-13 процентов годовых (ранее — 13-14 процентов), а с 2027-го опустился в диапазон 7,5-8,5 процента, как и ожидалось ранее.

Также на 5 долларов — с 60 до 55 долларов за баррель — в этом и следующем году снизилась прогнозная средняя стоимость барреля нефти Brent, рассчитанная для налогообложения.

Ускорение смягчения денежно-кредитной политики Центробанк объяснил более быстрым, чем ожидалось, снижением инфляции, что свидетельствует о постепенном возвращении к траектории сбалансированного роста. Тем не менее регулятора по-прежнему смущают высокие инфляционные ожидания, дефицит кадров, рекордно низкая безработица и рост зарплат, превышающий увеличение производительности труда.

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