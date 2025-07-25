Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:58, 25 июля 2025Экономика

Центробанк снизил прогноз цены на российскую нефть

Центробанк понизил прогноз средней цены на нефть Urals с 60 до 55 долларов
Вячеслав Агапов
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Центральный банк России понизил прогноз средней цены на российскую нефть марки Urals с 60 до 55 долларов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Стоимость скорректировали не только на 2025-й, но и на 2026 год. Прогноз Центробанка в 2027 году сохранен на уровне прошлого прогноза — 60 долларов за баррель. Такая же стоимость отечественного сырья ожидается в 2028 году.

По данным за 2024 год средняя стоимость барреля основного экспортного сорта составила 68 долларов. В сравнении с текущей прогнозируемой ценой падение составило 19 процентов.

В начале июля Минфин РФ сообщал, что нефтегазовые доходы российского бюджета составили 494,8 миллиарда рублей, что стало минимумом с января 2023 года. За месяц они сократились почти на 18 миллиардов рублей. При этом упали доходы от продажи как нефти, так и газа вместе с газовым конденсатом. Отклонение от ожидаемого объема составило 7,05 миллиарда рублей. В июле ведомство ожидает, что до базового уровня не хватит 25,82 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подъезд многоэтажки обрушился после взрыва в Саратове. Есть жертвы, под завалами остаются люди

    Мужчина прикинулся послом и возглавил посольство несуществующей страны

    Атаку беспилотников на Сочи описали фразой «город пережил нечто немыслимое»

    Режим тишины после услышанного из-под завалов многоэтажки в Саратове крика сняли на видео

    Приговор генерала Попова пересмотрят в закрытом режиме

    Путин упростил въезд в Россию гражданам одной постсоветской страны

    В Steam нашли зараженную вирусом игру

    В сети удивились внешности Дженнифер Лопес на фото с Ксенией Бородиной

    В Совфеде объявили об отсутствии гарантий в законе о гражданских женах бойцов СВО

    Аналитик заявил о единицах оставшихся у ВСУ систем Patriot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости