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23:59, 24 июля 2025Мир

Израиль обвинил Францию в поддержке терроризма

Минюст Израиля: Франция поддержит терроризм, признав Палестину
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину станет черным пятном в истории республики. Кроме того, таким образом Париж напрямую поддержит терроризм, заявил министр юстиции Израиля Ярив Левин, его цитирует The Jerusalem Post.

«Решение президента Франции Макрона признать фиктивное палестинское государство является черным пятном в истории Франции и прямой поддержкой терроризма», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что земля Израиля принадлежит израильтянам, и заявления Макрона никак на это не повлияют. «Пришло время распространить суверенитет Израиля на Иудею, Самарию и долину реки Иордан. Это ответ исторической справедливости на постыдное решение президента Франции», — резюмировал Левин.

В свою очередь бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет счел заявление французского лидера «моральным крахом».

Ранее Макрон сообщил, что Франция официально признает Палестину в сентябре на заседании Генассамблеи ООН.

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