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22:32, 24 июля 2025Мир

Франция решила официально признать Палестину

Макрон: Франция официально признает Палестину в сентябре на заседании ГА ООН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X сообщил, что страна официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи (ГА) ООН.

«Я принял решение о признании Францией, верной своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, Государства Палестина», — сообщил Макрон.

Макрон отметил, что сегодня крайне важно завершить войну в Газе и обеспечить поддержку гражданскому населению.

Ранее стало известно, что Британия готовит санкции против ряда израильских министров из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Отмечается, что Лондон разрабатывает этот план совместно с другими странами.

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