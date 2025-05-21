Великобритания подготовит санкции против израильских министров

Times: Британия готова ввести санкции против глав Минобороны и Минфина Израиля

Британия совместно с другими странами готовит санкции против ряда израильских министров из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом сообщает Times.

«Великобритания готова ввести санкции в отношении высокопоставленных членов правительства Израиля (...) Правительство разрабатывает совместно с другими странами планы по введению санкций», — говорится в материале.

Отмечается, что Лондон намерен ввести рестрикции в отношении главы Минфина и Минобороны Бецалеля Смотрича и Исраэля Каца, а также министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Ранее Великобритания, Франция и Канада подвергли критике расширение операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Лондон, Оттава и Париж также пригрозили Тель-Авиву введением санкций.