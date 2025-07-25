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22:58, 25 июля 2025Россия

Кадыров показал кадры уничтожения огневых точек ВСУ в районе Работино

Кадыров опубликовал кадры уничтожения огневых точек ВСУ в районе Работино
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о работе батальона «Юг-АХМАТ» МО РФ на ореховском направлении. В своем Telegram-канале он опубликовал кадры уничтожения огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино.

Он отметил, что сначала группа операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) батальона во время аэроразведки выявляет огневые точки противника, а также фиксирует любые передвижения украинских военных.

«После за дело принимаются наши FPV-расчеты. Они и камня на камне не оставляют от позиций противника, техники и живой силы. Все, что попадает в поле их зрения, успешно уничтожается», — написал глава Чечни.

Ранее Кадыров показал работу дронов и стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ на харьковском направлении. Также Кадыров рассказал об уничтожении коптерами спутниковой связи на этом участке.

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