Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:02, 25 июля 2025Мир

Камбоджа обстреляла Таиланд из «Градов»

Reuters: Камбоджа использовала системы «Град» в ходе ударов по Таиланду
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Soveit Yarn / Reuters

Камбоджа использовала реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» советского производства в ходе ударов по Таиланду. Об этом сообщили тайские военные, их слова приводит Reuters.

«Камбоджийские силы вели непрерывный огонь с использованием тяжелого вооружения, полевой артиллерии и систем "Град"», — отмечается в заявлении.

Военные добавили, что таиландские силы, в свою очередь, ответили «соразмерным ударом в соответствии с тактической обстановкой».

Отношения двух королевств Юго-Восточной Азии накалились 23 июля, когда на границе подорвались на мине тайские солдаты. Таиланд обвинил Камбоджу в эскалации ситуации, отозвав своего посла и закрыв все участки границы. После это в ночь на 24 июля между странами вспыхнули бои с применением тяжелой артиллерии и авиации. Также поступали сообщения о танковых боях и применении ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В осадках по всему миру вырос уровень необычной кислоты. Ее следы уже нашли в крови человека, продуктах и напитках

    Звезда «Слова пацана» стал отцом в день своего рождения

    Зеленский понадеялся на усиление антикоррупционных ведомств

    Врач оценил вред от привычки хрустеть пальцами

    Мужчина продал за криптовалюту информацию о 27 тысячах россиянах

    На Украине подтвердили продвижение ВС России в Запорожской области

    40-летняя звезда Comedy Woman снялась в откровенном образе

    Жителям Подмосковья спрогнозировали погоду на август

    «КамАЗ» перейдет на сокращенную рабочую неделю из-за проблем с продажами

    Фанаты украинского клуба скандировали оскорбления в адрес ЦСКА в матче Лиги конференций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости