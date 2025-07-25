Камбоджа обстреляла Таиланд из «Градов»

Reuters: Камбоджа использовала системы «Град» в ходе ударов по Таиланду

Камбоджа использовала реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» советского производства в ходе ударов по Таиланду. Об этом сообщили тайские военные, их слова приводит Reuters.

«Камбоджийские силы вели непрерывный огонь с использованием тяжелого вооружения, полевой артиллерии и систем "Град"», — отмечается в заявлении.

Военные добавили, что таиландские силы, в свою очередь, ответили «соразмерным ударом в соответствии с тактической обстановкой».

Отношения двух королевств Юго-Восточной Азии накалились 23 июля, когда на границе подорвались на мине тайские солдаты. Таиланд обвинил Камбоджу в эскалации ситуации, отозвав своего посла и закрыв все участки границы. После это в ночь на 24 июля между странами вспыхнули бои с применением тяжелой артиллерии и авиации. Также поступали сообщения о танковых боях и применении ракет.