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19:10, 24 июля 2025МирЭксклюзив

«Маленькая победоносная война». Почему Таиланд и Камбоджа начали танковые бои на границе и чем это угрожает российским туристам?

Замдиректора ЦКЕМИ Королев: Конфликт Таиланда не угрожает туристам из России
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Sunny Chittawil / AP

Пограничный конфликт Таиланда и Камбоджи не угрожает российским туристам, которые могут отдыхать на территории двух стран. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Александр Королев.

Отношения двух королевств Юго-Восточной Азии накалились 23 июля, когда на границе подорвались на мине тайские солдаты. Бангкок обвинил Пномпень в эскалации ситуации, отозвав своего посла и закрыв все участки границы. После в ночь на 24 июля между Таиландом и Камбоджой вспыхнули бои с применением тяжелой артиллерии и авиации. Также поступают сообщения о танковых боях и применении ракет.

По данным тайского Минздрава жертвами столкновений стали 12 человек, в том числе мирное население. На данный момент времени стороны исключают возможность переговоров.

Фото: Pansira Kaewplung / Reuters

«Не думаю, что есть какие-то риски безопасности, поскольку основные туристические направления никак не задействованы в этом конфликте. В зону пограничной территории между Таиландом и Камбоджой россияне массово не ездят, поэтому здесь нет какой-то особой угрозы», — отметил политолог.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что туристы в Таиланде находятся вне зоны риска, обострение конфликта в Азии не повлияло на их отдых.

В частности, генеральный директор туроператора Satmarket Ирина Сетун пояснила, что курорты, посещаемые россиянами, находятся на значительном расстоянии от зоны напряженности. Экскурсии в Камбоджу были приостановлены с самого начала инцидента, добавила она. В РСТ также отметили, что они будут следить за развитием ситуации.

Тем временем посол России в Таиланде Евгений Томихин призвал соотечественников воздержаться от визитов в приграничные с Камбоджой районы.

В чем суть конфликта Таиланда и Камбоджи?

Королев напомнил, что конфликт двух стран вызван территориальным спором вокруг индуистского храма Преах Вихеар и различной интерпретацией французских колониальных карт.

Почему Таиланд и Камбоджа воюют из-за ошибки на карте?

Причиной территориального спора Таиланда и Камбоджи является храм Преах Вихеар — индуистский религиозный комплекс, строившийся с IX по XII века в период Кхмерской империи, одной из самых могущественных цивилизаций Юго-Восточной Азии. Он несколько раз перестраивался, дополнялся новыми деталями и позже был передан буддистам.

В 1904 году Таиланд — называвшийся тогда Сиамом — согласился на создание демаркационной комиссии, которая должна была провести четкую границу с подконтрольной Францией Камбоджой. Первоначально, стороны договорились провести линию вдоль хребта Дангрек, что означало переход храма под контроль Сиама. Однако в 1907 году французские географы опубликовали карту, где Преах Вихеар был указан, как камбоджийская территория.

Тем не менее Сиам фактически владел храмовым комплексом на протяжении долгого времени и только в 1930-е годы заметил нестыковку на карте. Тайские географы провели собственную топографическую съемку, а после вывода французских войск в 1953 году королевство направило своих военных.

В 1959 году Камбоджа подала на Таиланд в Международный суд ООН, который в 1962 году обязал уступить храм Пномпеню. Решение было принято на основании того, что Бангкок «слишком поздно» спохватился из-за ошибки на карте, что было признано «молчаливым согласием» на принадлежность Камбодже.

Отношения двух стран до сих пор остаются напряженными, и многие тайские политики требуют возвращения храма в состав королевства. В 2008 году на границе вспыхнул вооруженный конфликт, который продлился до 2011-го.

Изображение: public domain

Однако политолог указал, что сейчас эскалация конфликта произошла из-за внутриполитического кризиса в Таиланде:

  • 28 мая на границе Камбоджи, Таиланда и Лаоса произошла небольшая стычка, жертвой которой стал один военный. Пномпень и Бангкок обвинили друг друга в эскалации ситуации.
  • 1 июля премьер-министр Таиланда Пэтонгтан Чинават была отстранена от должности из-за слитого телефонного разговора с бывшим премьер-министром Камбоджи, отцом нынешнего главы правительства Хун Сеном. В нем она критиковала действия своей собственной армии из-за территориального спора вокруг храма.
  • 16 июля в результате взрыва мины на спорной территории были ранены трое тайских солдат.
  • 23 июля в результате взрыва мины в спорном районе были ранены пятеро тайских солдат. Таиланд отозвал своего посла и закрыл границу.
  • 24 июля на границе двух стран вспыхнул вооруженный конфликт с применением артиллерии и авиации.

В связи с этим Королев подчеркнул, что для Таиланда нынешнее обострение стало «маленькой победоносной войной», которая нужна для отвлечения внимания от внутренних проблем. По его словам, власти Камбоджи также были заинтересованы в такой эскалации, поэтому обе стороны ранее развернули экономическую и санкционную борьбу друг против друга.

«Обе стороны изначально шли на этот конфликт рационально, с пониманием того, что он не должен превращаться в масштабное противостояние, по примеру конфликтов Израиля с Ираном или Израиля с Палестиной. Если приводить какие-то аналогии, то это скорее конфликт Индии и Пакистана, который был заморожен. В его продолжении также никто не заинтересован, и он ни к чему не приведет», — резюмировал эксперт.

Фото: Samrang Pring / Reuters

Может ли конфликт отвлечь внимание США от других кризисов?

Вмешательства США во вспыхнувший между Таиландом и Камбоджой пограничный вооруженный конфликт не следует, так как у администрации президента Дональда Трампа в приоритете стоит задача сдерживания Китая.

США вообще не до этой войны. У них свои проблемы, связанные со сдерживанием Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Для Китая этот конфликт тоже не является значимым, хотя обе страны входят в зону интересов Пекина

Александр Королевзамдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

В связи с этим исследователь указал, что оттягивания внимания и ресурсов США от других вооруженных конфликтов ожидать не следует. Он добавил, что это будет «локальный во всех смыслах» кризис, который, скорее всего будет урегулирован внутри объединения АСЕАН и при посредничестве этой организации.

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Как на эскалацию конфликта реагирует Россия?

На данный момент времени МИД России не комментировал конфликт Таиланда и Камбоджи, помимо заявлений посла Томихина.

Однако о ситуации в Юго-Восточной Азии высказался член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов.

Парламентарий допустил дальнейшую эскалацию отношений между двумя королевствами. По его словам, у Москвы «еще есть шанс» остановить ситуацию. Он добавил, что в урегулировании конфликта России должна принадлежать ключевая роль.

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