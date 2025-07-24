Раскрыто влияние конфликта в Азии на российских туристов в Таиланде

РСТ: Российские туристы в Таиланде находятся вне зоны риска

Российские туристы в Таиланде находятся вне зоны риска, обострение конфликта в Азии не повлияло на их отдых. Подробности о соотечественниках раскрыли в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Генеральный директор туроператора Satmarket Ирина Сетун пояснила, что курорты, посещаемые россиянами, находятся на значительном расстоянии от зоны напряженности. Экскурсии в Камбоджу были приостановлены с самого начала инцидента, добавила она. В РСТ также отметили, что они будут следить за развитием ситуации.

Тем временем посол РФ в Таиланде Евгений Томихин в интервью ТАСС призвал соотечественников воздержаться от визитов в приграничные с Камбоджей районы.

В четверг, 24 июля, Таиланд закрыл все пограничные пункты на границе с Камбоджей на фоне эскалации. Власти четырех тайских провинций объявили срочную эвакуацию населения.

