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09:19, 25 июля 2025Мир

Конфликт с Ираном обнажил серьезные проблемы у США

WSJ: Конфликт с Ираном выявил серьезные проблемы в ракетном арсенале США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Army / Capt. Adan Cazarez / Reuters

Конфликт США и Израиля с Ираном выявил серьезные проблемы в ракетном арсенале США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Война выявила тревожный дефицит поставок из США. В Вашингтоне также обнаружили проблемы в работе своих противоракетных систем и сейчас оценивают эффективность некоторых перехватчиков», — говорится в материале.

По данным издания, некоторые специалисты по планированию в Пентагоне сетуют на то, что американская система противоракетной обороны, «призванная защитить войска США от целенаправленных атак со стороны России, Китая или Северной Кореи», не соответствует современным реалиям, в которых ключевым видом дальнобойного оружия являются «дешевые и громоздкие баллистические ракеты».

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Украине комплексы Patriot, поскольку Киев в них «отчаянно нуждается». Позже он сообщил, что системы уже начали поставлять из Германии.

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