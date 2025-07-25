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09:51, 25 июля 2025Силовые структуры

Крымчанина арестовали за съемку антироссийского фильма

ФСБ задержала в Крыму украинского агента за съемку антироссийского фильма
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя за сотрудничество с военной разведкой Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Мужчина арестован судом Севастополя на два месяца.

Он сам связался с украинской подпольной организацией, признанной Верховным судом России международной террористической организацией и запрещенной в стране. По данным ФСБ, он с декабря 2024-го по март текущего года занимался на территории полуострова разведывательной и диверсионно-террористической деятельностью. А также по поручению куратора в Севастополе готовил видеоматериалы для антироссийского агитационно-пропагандистского фильма.

У него изъяли сценарий, в котором имеются признаки политической ненависти и дискредитации России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК России («Участие в террористической деятельности»). Ему грозит до 20 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Тверской области осудили раскрывших данные об участнике специальной военной операции (СВО). Двое мужчин получили от 14 до 17 лет за госизмену в пользу Украины.

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