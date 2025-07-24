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15:56, 24 июля 2025Силовые структуры

Раскрывшим данные об участнике СВО вынесен приговор

В Тверской области осудили раскрывших данные об участнике СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Тверской области осудили раскрывших данные об участнике специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокурате региона России.

Подсудимые признаны виновными по статьям 275 («Государственная измена»), 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 30, 205.5 («Приготовление к участию в деятельности организации, признанной террористической») и 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2023 года Павел Девнин активно поддерживал Вооруженные силы Украины и деятельность военизированного объединения «Легион "Свобода России"» (организация признана в России террористической и запрещена). Также к участию в нем он склонил Кирилла Джафарова, но сам вступать не стал.

Джафаров заполнил анкету и направил на официальный сайт этой организации. Затем в переписке с ее представителем он выразил желание оказать помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России. В период с декабря 2023 года по январь 2024-го он прошел обучение диверсионной работе.

Также в январе 2024 года указанные лица получили от украинских спецслужб задание на сбор информации о российском военнослужащем, принимавшем участие в СВО. Мужчины отправили через Telegram данные бойца из Тверской области и членов его семьи.

Джафарова не приняли в террористическую организацию, так как он не смог выполнить задания куратора и не прошел проверку надежности. Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники ФСБ России.

Суд приговорил Джафарова к 17 годам лишения свободы, а Девнина — к 14 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что двоих мужчин задержали за подготовку теракта на территории России.

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