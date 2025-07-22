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12:58, 22 июля 2025Силовые структуры

Двоих мужчин задержали за подготовку теракта на территории России

В Татарстане задержали диверсантов, готовивших теракт
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Татарстане задержали диверсантов, готовивших теракт. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждены уголовные дела по статьям 275 («Государственная измена»), 30, 205 («Подготовка к террористическому акту») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, хранение или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По данным издания, сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность двух жителей Дальнего Востока, которые установили контакты с украинскими спецслужбами и занимались подготовкой теракта на территории России.

Подозреваемые планировали после выполнения задания получить украинское гражданство и переехать на их территорию. В ходе оперативно-разыскной работы силовики обнаружили тайник, в котором находились компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).

Ранее сообщалось, что готовившего теракт против российского военного украинского агента уничтожили в Тюмени.

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