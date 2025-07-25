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15:18, 25 июля 2025Культура

Культовый американский рэпер снялся в фильме российского режиссера

Рэпер Ice Cube снялся в экранизации «Войны миров» режиссера Тимура Бекмамбетова
Андрей Шеньшаков

Фото: Scott Roth / Invision / AP

Американский рэпер и актер О’Ши Джексон, известный под псевдонимом Ice Cube, сыграл в новом проекте российского режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова, который уже несколько лет работает в Голливуде. Трейлер фильма опубликован на YouTube-канале портала JoBlo.

Фильм «Война миров» станет новой адаптацией одноименного романа Герберта Уэллса. Бывший участник коллектива N.W.A. и один из основоположников ганста-рэпа сыграет в картине одну из главных ролей. Бекмамбетов выступает в качестве продюсера фильма, который будет снят в его фирменном формате скринлайф — события развернутся на экранах мониторов и смартфонов.

По сюжету, аналитик Министерства внутренней безопасности в исполнении Джексона отслеживает угрозы через систему слежения. В какой-то момент он сталкивается с таинственной атакой, источник которой ему и предстоит раскрыть. Известно, что «Война миров» появится на онлайн-платформе Prime Video 30 июля.

Ранее стало известно, что российский режиссер Илья Найшуллер, который последние годы работает в Голливуде, хочет заменить Гая Ричи в качестве постановщика фильма «Дом у дороги 2». Западному зрителю он известен по американским фильмам «Никто» и «Главы государства», который сейчас идет в мировом прокате.

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