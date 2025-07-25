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15:44, 25 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко дал интервью одному всемирно известному изданию

БелТА: Лукашенко дал интервью одному из наиболее известных мировых изданий
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью одному из наиболее известных мировых изданий. Об этом рассказала «БелТА» в своем Telegram-канале.

«Это в формате классического, скажем так, интервью. Далее разговор продолжился в формате off the record (не под запись — прим. «Ленты.ру»). То есть в общей сложности это была трехчасовая предельно откровенная беседа», — сказано в сообщении «БелТА».

Название всемирно известного издания пока не разглашается. В ходе беседы был затронут широкий спектр тем. Лукашенко обсудил с журналистами российско-украинский конфликт и роль Белоруссии в его урегулировании, белорусско-американские отношения, санкции со стороны Европейского союза (ЕС) и США.

Ранее президент Белоруссии заявил о необходимости готовиться к войне «на всякий случай». При этом Лукашенко подчеркнул, что хотел бы этого избежать.

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