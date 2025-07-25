Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:55, 24 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко заявил о необходимости готовиться к войне «на всякий случай»

Лукашенко заявил, что в Белоруссии «на всякий случай» готовятся к войне
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с журналистами, заявил, что в республике «на всякий случай» готовятся к войне. При этом белорусский лидер подчеркнул, что хотел бы этого избежать. Его слова приводит близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».

«Девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете как минимум [хлеба убирать]», — обратился он к журналисткам в ходе рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, где лично проконтролировал ход уборочной кампании.

В ответ на это девушки выразили надежду на то, что война не начнется. «Я тоже надеюсь, но к войне готовимся на всякий случай», — сказал им Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал об обеспечении войск республики беспилотниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Халк Хоган. Легендарного усатого рестлера в 1990-х обожал весь мир

    США решили задействовать другие пути освобождения заложников в Газе

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    В Киеве протестующие попытались выгнать голосовавшую за законопроект о НАБУ депутата Рады

    Сменивший гражданство Монсон осудил меняющих гражданство российских спортсменов

    США призвали Россию и Украину к продолжению переговоров для достижения мира

    Лукашенко заявил о необходимости готовиться к войне «на всякий случай»

    Зеленский анонсировал новый обмен военнопленными по итогам переговоров в Стамбуле

    Михаила Гусмана освободили от должности первого замгендиректора ТАСС

    Пентагон решил обучить украинских военных медиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости