Лукашенко заявил о необходимости готовиться к войне «на всякий случай»

Лукашенко заявил, что в Белоруссии «на всякий случай» готовятся к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с журналистами, заявил, что в республике «на всякий случай» готовятся к войне. При этом белорусский лидер подчеркнул, что хотел бы этого избежать. Его слова приводит близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».

«Девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете как минимум [хлеба убирать]», — обратился он к журналисткам в ходе рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, где лично проконтролировал ход уборочной кампании.

В ответ на это девушки выразили надежду на то, что война не начнется. «Я тоже надеюсь, но к войне готовимся на всякий случай», — сказал им Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал об обеспечении войск республики беспилотниками.